Москвичей предупредили о рекордных снегопадах 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 18 января, в Москве может выпасть 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на четверг температура воздуха в столице опустится до -15…-18 градусов, в Подмосковье – до -15…-20 градусов. В дневное время суток в городе ожидается до -6…-9 градусов, а к вечеру потеплеет еще больше.

"Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, после полудня, примерно с 13–14 часов зарядят обложные снегопады, которые буду идти сутки", – отметил синоптик.

Тишковец предупредил, что 18 января в Москве может быть установлен новый рекорд по осадкам. Ранее он был зафиксирован в 2013 году, когда за сутки выпало 10 миллиметров осадков.

В результате интенсивных осадков сугробы в городе вырастут на 10 сантиметров – до 44–54 сантиметров, что окажется в 1,5 раза больше нормы.

Вместе с этим Тишковец призвал не ждать морозов на Крещение. В ночь на 19 января в Москве ожидается от -2 до 2 градусов, однако из-за ветра на улице будет казаться холоднее на 4–5 градусов. По словам синоптика, за последние пять лет тепло на Крещение было в 75% случаях.

Между тем в среду, 17 января, в Москве ожидается -8...-10 градусов, в Подмосковье – -7...-12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.



"Утро": 10 градусов мороза ожидается в столице 17 января