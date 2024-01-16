Снежный покров в Москве увеличился на 3 сантиметра за ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота сугробов в Москве увеличилась на 3 сантиметра за минувшую ночь. Об этом столичный комплекс городского хозяйства рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада.

"За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3 сантиметров. Сегодня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в публикации.

Специалисты комплекса уделяют особое внимание подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также пешеходным зонам и тротуарам.

Службы вывозят снег с улично-дорожной сети и дворов. Водителей просят с пониманием относиться к работе спецтехники.

Также от снега и наледи расчищают крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий и водостоки. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что высота снежного покрова в Москве может вырасти на 5–8 сантиметров на этой неделе. По его словам, в столице выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, что составит 30–40% месячной нормы. Самыми снежными станут 18 и 19 января, уточнил синоптик.

Кроме того, с 21:00 16 января до 21:00 17 января в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидаются порывы до 15 метров в секунду.



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