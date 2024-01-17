Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 17 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В среду, 17 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, а в Подмосковье – от 7 до 12 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 18 января температура в Москве может опуститься до минус 18 градусов, по области – до минус 21 градуса.

Ранее сообщалось, что высота снега в Москве 16 января выросла на 5 сантиметров и достигла 34 сантиметров. Это на 20% выше климатической нормы, которая для данного периода составляет 28 сантиметров.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 17 января