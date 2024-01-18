До 8 мм осадков может выпасть в Москве в ночь на Крещение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Крещение ожидается ненастная погода, прогнозируются ветер и мокрый снег. В ночь с 18 на 19 января в Москве может выпасть от 3 до 8 миллиметров осадков, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, минимальная температура ожидается в самом начале ночи, тогда будет -2…-4 градуса. Примерно в интервале от 01:00 до 03:00 столбики термометра повысятся до слабоположительных значений, отметила синоптик.

Утром 19 января, продолжила Позднякова, прогнозируется кратковременная гололедица.

"Минимальная температура в столичном регионе будет в промежутке от 0 до -3 градусов. Эта же температура будет максимальной днем. В течение дня начнет подмораживать, пройдет небольшой снег, сформируются сосульки", – сказала Позднякова.

Для крещенских купаний в Москве подготовили 42 площадки. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы оборудовали для купаний 49 майн и 10 купелей. На каждой площадке также будут дежурить медики.

В ночь с 18 на 19 января в столице будет работать 61 маршрут наземного транспорта. Некоторые из них будут перевозить пассажиров до 03:00, другие – всю ночь, уточнил заммэра Максим Ликсутов.

Безопасность купаний в столице будут обеспечивать свыше 1,4 тысячи спасателей, пожарных и добровольцев. Их оснастили специализированной техникой и средствами спасения.

Площадки для крещенских купаний оборудовали в столице