Роспотребнадзор проверил воду в 48 купелях Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды из 48 столичных водоемов для крещенских купелей. В 42 из них качество воды отвечает гигиеническим нормам, сообщается на сайте ведомства.

"Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям", – уточняется в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что гигиеническим нормативам отвечают две купели на севере Москвы, одна – на северо-востоке, пять – на востоке, три – на юге, пять – на юго-западе, четыре – на западе, девять – на северо-западе, две – в ЗелАО и 11 купелей – в ТиНАО.

Ранее стало известно, что для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января, в Москве подготовили 42 площадки. Каждую из них оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами и средствами спасения. Также рядом с местами купания поставят информационные щиты с правилами поведения для безопасности горожан.

В свою очередь, МЧС России составило перечень рекомендаций для безопасного купания в проруби на Крещение и призвало жителей соблюдать их. Перед купанием следует оценить силы и состояние здоровья. В купель не стоит входить, если есть хронические заболевания дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

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