Синоптик Цыганков: в Москве недостаточная толщина льда для вырубки купелей на Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Толщина льда на водоемах Москвы не даст вырубить купелей на Крещение. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в ночь на Крещение, 19 января, прогнозируется облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов, а днем потеплеет до 6 градусов выше нулевого значения.

"Такого льда, как в прошлые годы, нет, из-за оттепели где-то его нет совсем, а где-то полыньи. Сейчас нет льда, на который можно было бы зайти человеку и тем более толпой, он не выдержит даже одного человека, это очень опасно для жизни", – добавил специалист.

На Крещение сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность на водоемах, устанавливая специальные настилы и купели. Это позволит избежать необходимости выходить на лед, обратил внимание Цыганков.

Температура воды в столичных реках и озерах сейчас составляет примерно 4 градуса. Человек не может долго находиться в такой воде, поэтому уже через 40 секунд нужно выходить, подытожил синоптик.

Между тем уже со среды, 15 января, в Московском регионе ожидается оттепель, так как дневные температуры будут положительными, а ночные составят минус 1–3 градуса. При такой температуре осадки могут быть только в виде дождей, а атмосферное давление будет около и выше нормы. От снега останется 1–2 сантиметра.