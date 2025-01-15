Около 200 мест для крещенских купаний подготовлены в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 200 мест для крещенских купаний подготовлены на территории в Московской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Речь идет о купелях, созданных при храмах, а также об оборудованных площадках, которые подготовили на открытых водоемах и прудах, уточнили в ведомстве.

В МЧС также обратили внимание, что количество желающих искупаться в крещенскую ночь растет от года к году. По прогнозам, в 2025 году участие в купаниях примут свыше 250 тысяч человек.

К работе по обеспечению их безопасности планируется привлечь более 4,5 тысячи специалистов и 750 единиц техники. В праздничную ночь будут работать сотрудники МЧС, МВД, Московской областной противопожарно-спасательной службы, муниципальных спасательных служб, Минздрава и Минтранспорта. Кроме того, ведомство намерено привлечь добровольцев и волонтеров.

"Инспекторами государственного пожарного надзора взяты на контроль места проведения праздничных богослужений. Это более 300 храмов, церквей и соборов. Со священнослужителями проведены противопожарные инструктажи и занятия по применению первичных средств пожаротушения. В крещенскую ночь в храмах также будут дежурить сотрудники чрезвычайного ведомства", – отметили в ведомстве.

Представители МЧС также призвали жителей Подмосковья совершать обрядовые купания только в специально отведенных для этого местах.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий рассказал, что погружение в купель или прорубь на Крещение Господне не смывает грехи с человека, поскольку на это способен только бог.

По его словам, именно сатана пытается обмануть людей, заставляя их смывать грехи таким образом. Он назвал окунание на Крещение традицией, которая не связана с церковью.

