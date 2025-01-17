Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве продлят работу некоторых маршрутов в ночь на Крещение, на 19 января. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах города, в том числе маршрутов под номерами e144, e148, м82, т21, 48, 127, 420 и других.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, общественный транспорт, который проходит рядом с местами традиционных купаний, будет работать до 03:00. Кроме того, на работу выйдут 18 ночных маршрутов.

Москвичам напомнили, что окунаться можно только в специально оборудованных местах.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Крещенские купания пройдут на 42 площадках столицы в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января. Также около 200 мест для крещенских купаний подготовлены на территории в Московской области. Речь идет о купелях, созданных при храмах, а также об оборудованных площадках, которые подготовили на открытых водоемах и прудах.