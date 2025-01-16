"Доктор 24": пульмонолог рассказал о пользе дыхательной гимнастики

Чем полезна дыхательная гимнастика? Почему она улучшает работу не только легких, но и сердца, мозга? Как с ее помощью можно укрепить иммунитет, улучшить качество сна и стать здоровее?

Какие пять дыхательных упражнений можно выполнять ежедневно даже на работе, чтобы поддерживать здоровье и красоту?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Павел Бережанский.