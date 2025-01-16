Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 08:30

Общество

Новости регионов: в Мурманске на уборку улиц вышли 150 единиц спецтехники

Новости регионов: в Мурманске на уборку улиц вышли 150 единиц спецтехники

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 16 января

"Доктор 24": диетолог объяснила, как стресс влияет на пищеварение

"Мой район. Новости": Путин подписал указ о выплатах к 80-летию Победы в ВОВ

Москвичи рассказали, как они относятся к мягкой зиме

"Утро": скорость ветра в Москве составит 6 м/с 16 января

Москвичам рассказали об отличиях BB- и СС-кремов

Синоптики пообещали до 2 градусов тепла в Москве 16 января

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют iPhone 16 и стильный мерч

281 ребенок родился в Москве 15 января

В Мурманске на уборку дорог и улиц вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти 5 тысяч кубометров снега, а для посыпки дорог использовали более 100 тонн пескосоляной смеси. Круглые сутки работают бригады коммунальщиков, которые вручную расчищают лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

На Байкале ураган разрушил лед в проливе Малое море. Сильный ветер с порывами до 35 метров в секунду буквально сломал ледяную корку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика