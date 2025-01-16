Новости регионов: в Мурманске на уборку улиц вышли 150 единиц спецтехники

В Мурманске на уборку дорог и улиц вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти 5 тысяч кубометров снега, а для посыпки дорог использовали более 100 тонн пескосоляной смеси. Круглые сутки работают бригады коммунальщиков, которые вручную расчищают лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

На Байкале ураган разрушил лед в проливе Малое море. Сильный ветер с порывами до 35 метров в секунду буквально сломал ледяную корку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.