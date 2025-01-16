Москвичи рассказали, как они относятся к мягкой зиме

Текущая европейская зима в Москве с плюсовой температурой и редким снегом вызывает у горожан смешанные чувства. Одни жители столицы скучают по традиционным морозам и снежным сугробам, другие довольны мягкой погодой, которая позволяет избежать сильного холода.

Многие отмечают, что такая зима влияет на самочувствие и настроение, вызывая как неудобства, так и положительные эмоции. Несмотря на разные мнения, горожане постепенно привыкают к новым погодным условиям.

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