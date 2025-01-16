Ребенка насмерть засыпало снегом в овраге во время игры в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Ребенок погиб во время прогулки с друзьями на окраине деревни Росинки в Красноярском крае. Во время игры мальчик упал в овраг, где его насмерть засыпало снегом, пишет МК со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как рассказали друзья ребенка, снежный наст внезапно обвалился. Они начали его искать, но попытки не увенчались успехом. Тогда ребята вернулись домой, но рассказать о случившемся родителям побоялись.

Тело мальчика обнаружили позже уже без признаков жизни. В правоохранительных органах уточнили, что его семья была благополучная и на учете не состояла.

Ранее на юго-западе Москвы 12-летняя девочка скатилась с горки на ледянке и попала под колеса машины. Инцидент произошел вечером 21 декабря после 22:00 во дворе дома на улице Айвазовского.

На придомовую дорогу девочка выехала из-за того, что горка была необорудованная. В результате ребенка госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.