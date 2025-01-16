Синоптик Позднякова: москвичей на следующей неделе ожидает облачная погода с прояснениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичей на следующей неделе ожидает облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду в столице будет определять западный антициклон.

"В понедельник и вторник, 20 и 21 января, существенных осадков не ожидается, погода облачная с прояснениями. Ночная температура в оба эти дня отрицательная, преобладающая до минус 3–5. Дневная – от минус 1 до минус 3 градусов", – сказала Позднякова.

При этом, отметила синоптик, фон температуры останется выше климатической нормы на 2–4 градуса.

"Если и будет в отдельные дни снежок, то небольшой. Поэтому, скорее всего, норма по осадкам не будет выполнена", – заключила она.

Как ранее рассказал синоптик Александр Шувалов, в среду, 22 января, резкое похолодание придет в Санкт-Петербург, Вологду и Кострому. На следующий день, 23 января, похолодает в Твери, Москве, Туле и Рязани. Пик похолодания в средней полосе придется на 25–26 января.

Между тем во второй половине зимы в столице ожидается повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу января, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности, считают синоптики.