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15 января, 15:39

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за налипания мокрого снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья 16 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, также на дорогах ожидается гололедица. Предупреждение о налипании мокрого снега будет действовать 16 января с 12:00 до 21:00 в Москве, с 09:00 до 21:00 – по области.

Во второй половине зимы в столице прогнозируется повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу текущего месяца, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности, заявил синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в данный момент температура в Москве на 3,6 градуса выше нормальных значений. Январь становится все теплее, есть вероятность, что он превзойдет показатели самого теплого января 2020 года.

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