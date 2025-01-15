Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании в конце января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание придет в Москву в третьей декаде января, сообщил в своем телеграм-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Однако эксперт отметил, что специалисты расходятся в оценке интенсивности этих морозов.

Шувалов рассказал, что 20 и 21 января в столицу с запада придет европейский антициклон. При этом в средней полосе установится температура от минус 5 до минус 10 градусов. Вместе с тем антициклон, который возник над Гренландией, начнет двигаться над Скандинавией и с 22 января направится на юг.

По словам синоптика, в среду, 22 января, резкое похолодание придет в Санкт-Петербург, Вологду и Кострому. На следующий день, 23 января, похолодает в Твери, Москве, Туле и Рязани, а к 25 января морозы придут и к берегам Азовского моря.

Пик похолодания в средней полосе придется именно на 25–26 января. Европа окажется под влиянием восточных ветров. Синоптик напомнил, что несколько лет назад такой процесс называли Beast from the East или "Зверем с Востока".

Однако эксперт не стал описывать конкретные параметры надвигающегося похолодания, объяснив это тем, что до его предполагаемого наступления остается больше недели. Тем не менее он назвал очевидным тот факт, что впервые с начала января температура в средней полосе опустится значительно ниже климатической нормы.

При этом, по прогнозам синоптиков, температура, характерная для начала апреля, сохранится столице как минимум до третьей декады января. Начиная с четверга, 16 января, температура будет на 8–9 градусов выше нормы – и так до понедельника. Воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, поэтому дневные температуры в среду и четверг останутся положительными.