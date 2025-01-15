Аномально теплая погода продержится в Москве всю неделю

В Москве сохраняется теплая аномальная погода. По словам специалистов, она сохранится на протяжении всей недели.

Из-за нестабильных температур лед на водоемах Москвы остается хрупким, но подготовка к крещенским купаниям продолжается. На пирсах устанавливают специальные майны с противоскользящими настилами, чтобы обеспечить безопасность.

По данным МЧС, толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7–10 сантиметров, а для группы людей – от 15 до 20 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.