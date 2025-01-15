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15 января, 12:15

Общество

Аномальная погода в Москве продержится всю неделю

Аномальная погода в Москве продержится всю неделю

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Аномальная погода в Москве сохранится на всю неделю. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру до 2–3 градусов выше нуля. В среду, 15 января, ожидается облачная погода. При этом западный ветер будет дуть со скоростью 6–7 метров в секунду. К ночи ожидается нулевая температура и снегопад.

По прогнозам, традиционных крещенских морозов москвичам ждать не стоит – в ночь с 18 на 19 января температура будет около нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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