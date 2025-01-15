Новости регионов: крупное возгорание произошло на авторынке в Находке

Пожарные тушат крупный пожар на авторынке в приморском городе Находка. Там загорелись шиномонтажная мастерская и кафе. По предварительной оценке, площадь возгорания превышает 300 квадратных метров. Спасатели делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

Между тем в Магаданской области откладывают авиарейсы из-за экстремально низких температур. В некоторых районах установились 50-градусные морозы. Ранее по этой причине отменили занятия в школах.

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