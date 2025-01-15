Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: мебельный цех загорелся в дагестанском Хасавюрте

Новости регионов: мебельный цех загорелся в дагестанском Хасавюрте

Пожар произошел в металлическом ангаре на юге Москвы

Пожар произошел в многоэтажном доме ЖК "Савеловский Сити"

Новости регионов: возбуждено дело после гибели женщины от упавшей наледи в Петрозаводске

В Москве спасатели вызволили кошку, застрявшую в игрушке

"Московский патруль": МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay

"Московский патруль": арестован племянник криминального авторитета Шакро Молодой

"Московский патруль": Валерию Федякину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

"Московский патруль": автомобиль влетел в столб на юге Москвы

"Московский патруль": несколько человек пострадали после процедуры Brow Flash

Крупный пожар произошел в ночь на 15 января в Дагестане. Мебельный цех загорелся в городе Хасавюрт. Пламя быстро распространилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров и перекинулось на частные жилые дома. Жертв и пострадавших нет. Пожарным вывели из огня 7 человек, в том числе 4 детей.

Между тем работы у места крушения танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае идут круглые сутки. Для этого там установили световые башни. Вокруг судна строят земляной вал, который поможет удержать вытекающий мазут. Уже готово более 60 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика