Новости регионов: мебельный цех загорелся в дагестанском Хасавюрте

Крупный пожар произошел в ночь на 15 января в Дагестане. Мебельный цех загорелся в городе Хасавюрт. Пламя быстро распространилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров и перекинулось на частные жилые дома. Жертв и пострадавших нет. Пожарным вывели из огня 7 человек, в том числе 4 детей.

Между тем работы у места крушения танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае идут круглые сутки. Для этого там установили световые башни. Вокруг судна строят земляной вал, который поможет удержать вытекающий мазут. Уже готово более 60 метров.

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