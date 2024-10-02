Несколько фигурантов дела платежной системы UAPS дали признательные показания

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Несколько фигурантов уголовного дела анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex дали признательные показания, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил собеседник агентства, некоторым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом ряд фигурантов сотрудничает со следствием.

О возбуждении дела в отношении создателей UAPS и Cryptex стало известно ранее. По данным следствия, они вели незаконную деятельность по обмену валют, доставке и приему наличных денежных средств, а также продаже банковских карт. Отмечается, что их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры.

Сейчас фигурантам вменяют четыре статьи: "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".