СК РФ возбудил дело в отношении создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по материалам, предоставленным бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, передает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, им вменяют четыре статьи: "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

СК выяснил, что в 2013 году фигуранты, используя знания в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые и использовали в своих преступлениях.

Так, обвиняемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры, которые с помощью сервисов легализовывали свой преступный доход.

Следователи также установили, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов – 3,7 миллиарда.

В рамках расследования правоохранители провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах России. Сейчас в Москву доставляются 96 фигурантов.

В конце августа столичный суд вынес приговор участникам группы наркоторговцев, которые продавали банковские карты "Почта Банка", к изготовлению которых привлекались сотрудники почтовых отделений.

Злоумышленники просили работников "Почты РФ" за деньги изготавливать поддельные карты, а потом регистрировали на подложные персональные данные простые электронные подписи компании. Затем подписи использовались третьими лицами для пересылки наркотиков и расчетов с заказчиками.