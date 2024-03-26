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26 марта, 14:02

Происшествия

Задержана замруководителя ФТС России Елена Ягодкина – СМИ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Задержана замруководителя ФТС России Елена Ягодкина по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В кабинете у чиновницы прошли обыски. Ее процессуальный статус будет определен после допроса.

Официальных комментариев следствия и ФТС пока не поступало.

Ранее правоохранители в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, подозреваемая с 2019 по 2021 год начисляла подчиненным завышенные премии, после чего заставляла сотрудников передавать ей часть выплаченных средств.

До этого экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей.

По данным следствия, он заключил муниципальный контракт на выполнение работ в Чебоксарах с фирмой, которой руководит его знакомый. При этом организация не соответствовала условиям закупки.

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