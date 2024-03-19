Вице-мэра Тулуна задержали по делу о превышении должностных полномочий

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Правоохранители в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

По данным следствия, подозреваемая с 2019 по 2021 год начисляла подчиненным завышенные премии, после чего заставляла сотрудников передавать ей часть выплаченных средств. Против нее завели дело по части 3 статьи 159 и части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, проводят необходимые следственные действия.

Ранее экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей.

По данным следствия, он заключил муниципальный контракт на выполнение работ в Чебоксарах с фирмой, которой руководит его знакомый. При этом организация не соответствовала условиям закупки.



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