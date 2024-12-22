ТАСС: экс-гендиректор ЗАО "Главзарубежстрой" Ледовский арестован по делу о мошенничестве

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Суд отправил в СИЗО бывшего генерального директора ЗАО "Главзарубежстрой" Вадима Ледовского по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Против Ледовского возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Отмечается, что вместе с Ледовским по данному делу был задержан другой фигурант, он также заключен под стражу.

Компания "Главзарубежстрой" обанкротилась в ноябре 2022 года. Ее заказчиками были МИД России, ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами президента РФ, Министерство культуры, Минэкономразвития РФ и ряд других государственных структур.

Ранее был задержан генеральный директор компании "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.