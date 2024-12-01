Фигурант дела о некачественных бронежилетах для МО РФ пошел на сделку со следствием

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Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

"Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве", – указано в сообщении.

Портянникова обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. В судебных документах указано, что он работает директором по организационному направлению ООО "КонцептАвиапром".

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

По данному делу Басманный суд Москвы уже арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову.

Есипова обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело также возбудили по факту хищения средств в процессе реализации госконтракта. При этом сам Есипов не признавал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

