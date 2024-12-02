Топ-менеджер структуры "Ростеха" Зозуля приговорен к 9 годам колонии

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Бывший гендиректор АО "РЗМ-Технологии" (входит в ГК "Ростех") Юрий Зозуля приговорен к девяти годам колонии по делу о взятке, сообщает ТАСС.

Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В июле Мосгорсуд снизил экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной, осужденной за взятки, срок наказания с 8 до 6,5 года колонии. Также суд снизил Лалетиной сумму штрафа со 133 миллионов рублей до 900 тысяч рублей.

