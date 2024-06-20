Суд арестовал замгендиректора "АгроГрант" Франка за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 14 августа заместителя генерального директора фирмы "Агро-Грант" Сергея Франка, фигурирующего в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере в лизинговых компаниях "Трансфин-М" и "СГ-Транс". Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ранее на аналогичный срок был арестован бывший совладелец двух вышеуказанных компаний Алексей Тайчер.

Тайчера и еще пятерых человек задержали утром 18 июня на фоне обысков и изъятия документов в "СГ-Транс". Франк попал под арест спустя два дня.