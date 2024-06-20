ТАСС: по делу Тайчера задержан замгендиректора "Агро-Грант" Сергей Франк

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Заместитель генерального директора фирмы "Агро-Грант" Сергей Франк задержан в рамках уголовного дела против экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, обоих фигурантов подозревают в особо крупном мошенничестве. При этом следователи просят столичный суд арестовать Франка.

Ранее сообщалось о задержании Тайчера. По сведениям СМИ, это случилось утром 18 июня на фоне обысков и изъятия документов в "СГ-Транс". По данному делу задержаны еще пять человек.

