Суд арестовал экс-владельца крупной лизинговой компании Тайчера за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа бывшему совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.

При этом за преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тайчера и еще пятерых человек задержали утром 18 июня на фоне обысков и изъятия документов в "СГ-Транс". Позже под арест подпал заместитель генерального директора фирмы "Агро-Грант" Сергей Франк.

Ранее по аналогичному делу Таганский суд продлил до 16 августа арест блогеру Аязу Шабутдинову, которого задержали в начале ноября прошлого года.