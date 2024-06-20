Экс-сотрудники центра вирусологии задержаны по подозрению в хищениях в Новосибирске

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Бывшие сотрудники государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске задержаны по подозрению в хищениях шести миллионов рублей из средств предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным службы, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра разработал и реализовал схему мошенничества. Она связана с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медотходов III–IV классов опасности для обезвреживания в "Векторе".

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о хищении денег в региональном ПФР. Обвиняемый занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России".

В ФСБ пояснили, что в феврале 2023 года правоохранители пресекли деятельность ОПГ, в состав которой входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". Участники группировки завладели более чем двумя миллиардами рублей – средств ПФР в Ингушетии, Северной Осетии и Москве – уточнили в службе.