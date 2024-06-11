ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии чиновников по делу о хищении 60 млн рублей из бюджета

Фото: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии по подозрению в хищении почти 60 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", – говорится в сообщении.

Спецслужба классифицировала действия подозреваемых по статье о мошенничестве. Их причастность к хищению подтвердилась обнаруженными в ходе обысков вещественными доказательствами. Сейчас расследование дела продолжается.

Ранее столичный суд арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова. До этого в его доме прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР. Действия Калиматова-старшего классифицировали по статье о мошенничестве.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, заявил, что ситуация с братом его огорчила. Однако он выразил надежду, что это не повлияет на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах.

