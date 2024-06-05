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05 июня, 17:41

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ТАСС: осужденный в Москве немецкий инвестор Новак добровольно явился в полицию

Осужденный в Москве немецкий инвестор Новак добровольно явился в полицию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава компании Singular СIS немец Ральф Новак, ранее осужденный в Москве по делу о хищении акций BelkaCar, добровольно явился в правоохранительные органы. Об этом сообщил его адвокат Иван Гилев.

"Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Гилев добавил, что сторона защиты вряд ли будет обжаловать приговор.

Ранее столичный суд приговорил Новака к 15 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Его адвокат позже рассказал, что в день вынесения приговора Новак пытался получить убежище в посольстве ФРГ. Авторы публикации в СМИ отмечали, что с юридической позиции у бизнесмена было немного шансов получить помощь от посольства, так как оно должно было бы передать инвестора местным властям.

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