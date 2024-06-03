Суд в Москве дал 5 лет немецкому инвестору Новаку за хищение акций BelkaCar

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Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии немецкого инвестора Ральфа Новака за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar, сообщает ТАСС.

Новак будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, инвестора обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, сообщник Новака Ильнур Азмуханов приговорен к четырем годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

В 2022 году Тверской суд Москвы заочно арестовал директора швейцарской компании Winterberg Group Фабиана Кройхера по делу о мошенничестве. Он был объявлен в розыск.

Уголовное дело включает два эпизода мошенничества. Оно связано с расследованием обстоятельств хищения и продажи контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. До этого по делу арестовали бизнесменов Новака и Азмуханова. По данным следствия, похищенные бумаги оцениваются в 2,1 миллиона евро. Сумма общего ущерба составляет 147 миллионов евро.