Суд заочно арестовал директора Winterberg Group по делу о мошенничестве

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Тверской суд Москвы заочно арестовал директора швейцарской компании Winterberg Group Фабиана Кройхера по делу о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданину Германии предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Кройхер объявлен в розыск.

"В отношении Кройхера судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации", – сообщили в суде.

Уголовное дело включает два эпизода мошенничества. Оно связано с расследованием обстоятельств хищения и продажи контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. До этого по делу арестовали бизнесменов Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова.

По данным следствия, похищенные бумаги оцениваются в 2,1 миллиона евро. Сумма общего ущерба составляет 147 миллионов евро.

Ранее стало известно, что сотрудница банка в Подмосковье похитила у клиентов 10 миллионов рублей. По данным МВД России, женщина, пользуясь должностными полномочиями, переводила средства со вкладов клиентов на другие счета без их ведома. От действий мошенницы пострадали девять человек.