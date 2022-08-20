Бывшего главного нарколога Минздрава Брюна отправили под домашний арест

15:44
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна отправили под домашний арест. Такое решение принял Кузьминский суд столицы, сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября", – сообщили в суде.
Ранее стало известно, что Брюна задержали в Москве по делу о мошенничестве. Расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу.
В министерстве здравоохранения РФ уточнили, что окажут следствию необходимое содействие.
По информации источника ТАСС, Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Кроме него следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
Позже стало известно, что Минздрав РФ снял Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: