Бывшего главного нарколога Минздрава Брюна отправили под домашний арест

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна отправили под домашний арест. Такое решение принял Кузьминский суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября", – сообщили в суде.

Ранее стало известно, что Брюна задержали в Москве по делу о мошенничестве. Расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу.

В министерстве здравоохранения РФ уточнили, что окажут следствию необходимое содействие.

По информации источника ТАСС, Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Кроме него следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Позже стало известно, что Минздрав РФ снял Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.