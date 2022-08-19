Минздрав снял Брюна с поста главного внештатного психиатра-нарколога

19:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минздрав РФ снял Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога, передает ТАСС.
"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", – рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна задержали в Москве по делу о мошенничестве. Расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу.
В министерстве здравоохранения РФ уточнили, что окажут следствию необходимое содействие.
По информации источника ТАСС, Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Кроме него следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
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