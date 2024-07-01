Суд снизил срок наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной на 1,5 года

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд снизил экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной, осужденной за взятки, срок наказания с 8 до 6,5 года колонии, передает ТАСС.

Также суд снизил Лалетиной сумму штрафа со 133 миллионов рублей до 900 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

В Мосгорсуде отметили, что обвинение бывшему топ-менеджеру "Ростеха" переквалифицировано с части 6 на часть 4 статьи 290 УК РФ, то есть с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки лицом, занимающим госдолжность РФ или госдолжность субъекта РФ.

Лалетина ушла из "Ростеха" летом 2019 года. В декабре 2020 года Головинский районный суд Москвы отправил ее под домашний арест, а в мае 2021-го Басманный суд столицы ее арестовал. Тогда же стало известно, что Лалетина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что она устроила на работу 14 "мертвых душ" в столичное представительство входящего в "Ростех" АО "Новосибирский завод искусственного волокна".

В ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к 8 годам колонии общего режима и штрафе в размере более чем 133 миллионов рублей по делу о получении взяток. При этом гособвинитель запрашивал для Лалетиной 10 лет тюрьмы.