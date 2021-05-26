Суд отправил под стражу бывшего топ-менеджера "Ростеха" Лалетину

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Экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину отправили под стражу из-под домашнего ареста. Решение принял Басманный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля в отношении Аллы Лалетиной", – сказала представительница суда Ирина Софинская.

Лалетина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, она устроила на работу 14 "мертвых душ" в столичное представительство входящего в "Ростех" АО "Новосибирский завод искусственного волокна". Также ей было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В декабре прошлого года Головинский районный суд города отправил обвиняемую под домашний арест. Лалетина ушла из "Ростеха" летом 2019 года.

Ранее суд Москвы вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей. Бывший главный бухгалтер дипломатического представительства Наталия Журавлева получила шесть лет колонии.