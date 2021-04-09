Экс-министра труда Дагестана задержали по обвинению в хищении денег

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму более 620 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по республике.

"В период с 2017 по 2018 год Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества похитил бюджетные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей путем обмана. Ущерб в особо крупном размере причинен бюджету Республики Дагестан", – говорится в сообщении.

Ранее суд Москвы вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей. Бывший главный бухгалтер дипломатического представительства Наталия Журавлева получила шесть лет колонии.