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Происшествия

21:19

Суд в столице отправил под домашний арест бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллу Лалетину

суды происшествия

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Головинский районный суд города отправил под домашний арест бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации "Ростех" Аллу Лалетину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей суда.

"Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), под стражу и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении столичного суда.

Уточняется, что срок меры пресечения Лалетиной назначили до 8 февраля следующего года. Лалетина ушла из "Ростеха" летом 2019 года.

Ранее заместитель прокурора Зеленограда был помещен под домашний арест по делу о взятке. Об избрании наказания для Александра Махова в виде домашнего ареста ходатайствовали следователи.

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