Замглавы Егорьевска поместили под домашний арест за мошенничество

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Замглавы Егорьевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Крюков отправлен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что решение принято Тверским судом Москвы. Крюков признал вину в мошенничестве при ликвидации свалок в Московской области. Также в правоохранительных органах добавляют, что ущерб от действий Крюкова оценивают в сумму более 8 миллионов рублей.

Кроме того, Тверской районный суд отправил под арест главу "Первой областной энергетической компании" Александр Барбашина. В источнике добавляют, что по решению суда в СИЗО отправили главу отдела ЖКХ администрации Егорьевска Элшуджа Кикалишвили и начальника территориального отдела Госадмтехнадзора по Егорьевску Евгения Ботнева.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в мошенничестве депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.