Мэра города Янтарного в Калининградской области подозревают в мошенничестве – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мэра города Янтарный в Калининградской области подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мэра подозревают в мошенничестве на несколько миллионов рублей.

Известно, что на допрос мэр не пришел. Возможно, отмечает собеседник, он находится за границей. Данных о возбуждении уголовного дела нет.

Ранее ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов за аферу на 5 миллионов рублей. Спецслужбы задержали обоих подозреваемых с поличным, когда им передавали денежные средства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.