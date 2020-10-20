ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов за аферу на 5 млн рублей

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ФСБ задержала в Оренбургской области 37-летнего председателя местной коллегии адвокатов и 41-летнего предпринимателя, подозреваемых в крупной афере, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, они убедили одного из бизнесменов Орска в том, что с их помощью он избежит уголовной ответственности за совершенные преступления по делу, находящемуся в производстве сотрудников СКР. Свою помощь они предложили в обмен на пять миллионов рублей.

16 октября спецслужбы задержали обоих подозреваемых с поличным, когда им передавали денежные средства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что директора банка "Траст" Михаила Хабарова подозревают по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его адвокат Владимир Слащев сообщил, что гражданско-правовой спор был переведен в уголовно-правовое русло. Он подчеркнул, что Хабаров не признал вину и "дает аргументированные показания".

