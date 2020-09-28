Суд отправил в СИЗО крупнейшего золотоискателя Якутии по делу о контрабанде драгметаллов

18:58
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Крупнейший золотоискатель Якутии, владелец и бенефициар группы компаний "Янтарь" Александр Карась отправлен в СИЗО до конца ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Данное решение принял Тверской суд Москвы. Отмечается, что Александр Карась является фигурантом дела о незаконном обороте золота.
"Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об изменении в отношении Александра Карася меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября 2020 года. Александр Карась взят под стражу в зале суда", – рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Карась находился под домашним арестом с февраля 2020 года. Однако следственные органы выдвинули ходатайство о взятии его под стражу. Кроме этого, бывший замначальника межрегионального отдела ГУ МВД по ДФО Сергей Иконников, находившийся ранее под домашним арестом, также заключен под стражу в августе 2020 года. Оба фигуранта обвиняются в создании преступного сообщества, а также в незаконном обороте драгоценных металлов и мошенничестве в особо крупном размере.
Также по данному делу арестован Павел Атаджанов. Его подозревают в организации перевозок. Под стражу заключен ювелир Андрей Скопинцев, а также кассир золотоприемной кассы ООО "Нера-Антагачан" П. А. Ткаченко.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Московском регионе были задержаны четыре сообщника по подозрению в незаконном обороте золота. У них было изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.
Отмечается, что золотосодержащее сырье злоумышленники похищали на территории Оймяконского района Якутии. После этого его вывозили в Москву и доводили до качества 585-й пробы. Переплавленные изделия реализовывали через ломбарды и скупщиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга").
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