Контрабандисты вывозили из РФ в Германию платину и палладий на сотни млн рублей

10:27
Фото: ТАСС/Павел Смертин
ФСБ России совместно с МВД разоблачили группировку, вывозившую в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
В организованную группу входили граждане России и Литвы. Они перевозили драгоценные металлы в ФРГ транзитом через Белоруссию и Литву.
Отмечается, что в Смоленской области возле границы РФ и Белоруссии остановили грузовик с 21 мешком типа биг-бэг общей массой более 11 тонн. В них находились перемолотые автомобильные катализаторы, в составе которых была платина, палладий и родий. Примерная стоимость контрабандного груза – минимум 200 миллионов рублей.
В офисах и на складах группировки в столичном регионе обнаружили золото и серебро общей массой более 162 килограммов, более 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей, а также крупные суммы в наличных.
Возбуждено уголовное дело, за которое взялась полиция Смоленской области.
Ранее на северо-востоке столицы похитили посылку с золотым ломом массой около 1 килограмма. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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