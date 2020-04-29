Контрабандисты вывозили из РФ в Германию платину и палладий на сотни млн рублей

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ФСБ России совместно с МВД разоблачили группировку, вывозившую в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

В организованную группу входили граждане России и Литвы. Они перевозили драгоценные металлы в ФРГ транзитом через Белоруссию и Литву.

Отмечается, что в Смоленской области возле границы РФ и Белоруссии остановили грузовик с 21 мешком типа биг-бэг общей массой более 11 тонн. В них находились перемолотые автомобильные катализаторы, в составе которых была платина, палладий и родий. Примерная стоимость контрабандного груза – минимум 200 миллионов рублей.

В офисах и на складах группировки в столичном регионе обнаружили золото и серебро общей массой более 162 килограммов, более 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей, а также крупные суммы в наличных.

Возбуждено уголовное дело, за которое взялась полиция Смоленской области.

Ранее на северо-востоке столицы похитили посылку с золотым ломом массой около 1 килограмма. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.