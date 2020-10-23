Главврач Елизаветинской больницы прокомментировал дело о мошенничестве

13:15
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров прокомментировал возбуждение уголовного дело о хищении в учреждении. Об этом сообщает телеканал "78".
По словам специалиста, в больнице удивлены возбуждением уголовного дела и узнали о произошедшем не от правоохранителей, а из прессы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после хищения 18 миллионов рублей в Елизаветинской больнице при установке нового программного обеспечения. Работы выполняли представители ЗАО "СП.АРМ".
По словам Петрова, отношения с указанной компанией были давно разорваны, сейчас партнером больницы выступает другая фирма.
"Все уже наладили, все работает, приходите – смотрите", – подчеркнул главврач.
Как уточняется, средства на замену ПО больнице были выделены из средств федерального бюджета по национальному проекту "Здравоохранение".
Ранее в октябре были арестованы подозреваемые в попытке кражи 627 миллионов рублей у госкорпорации "Агентство страхования вкладов". В деле семь фигурантов.
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