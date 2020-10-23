Главврач Елизаветинской больницы прокомментировал дело о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров прокомментировал возбуждение уголовного дело о хищении в учреждении. Об этом сообщает телеканал "78".

По словам специалиста, в больнице удивлены возбуждением уголовного дела и узнали о произошедшем не от правоохранителей, а из прессы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после хищения 18 миллионов рублей в Елизаветинской больнице при установке нового программного обеспечения. Работы выполняли представители ЗАО "СП.АРМ".

По словам Петрова, отношения с указанной компанией были давно разорваны, сейчас партнером больницы выступает другая фирма.

"Все уже наладили, все работает, приходите – смотрите", – подчеркнул главврач.

Как уточняется, средства на замену ПО больнице были выделены из средств федерального бюджета по национальному проекту "Здравоохранение".

Ранее в октябре были арестованы подозреваемые в попытке кражи 627 миллионов рублей у госкорпорации "Агентство страхования вкладов". В деле семь фигурантов.

