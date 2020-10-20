Экс-главе управления СК по Волгоградской области предъявлено обвинение

Фото: СК РФ по Волгоградской области

Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву, арестованному вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов.

По словам защитника, вину его клиент полностью не признал. Допрос генерала по существу запланирован на 26 октября. Семенцов подчеркнул, что адвокаты настаивают на отсутствии в деле объективных доказательств вины Музраева.

16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные попытались поджечь стену дома, где проживает губернатор. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога" и "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности".

Следствие установило пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на генерала СК. Дело передали для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

Срок ареста Мурзаева и другого фигуранта дела – волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова – продлили до 10 декабря. Генерала обвиняют по статьям "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия" и "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы".

По данным источника агентства, дело Музраева включает такие эпизоды, как поджог дома губернатора, поджог киоска "Царь-продукт", поджог автомобиля бизнесмена в Волгоградской области, хищение 3 миллионов тонн пшеницы на 24 миллиона рублей, причинение тяжкого вреда здоровья волгоградскому бизнесмену, а также найденный в служебном кабинете генерала патроны.

В рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями Музраеву вменяется, что он не привлек волгоградского криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.

Ранее экс-топ-менеджеру "Транснефть – Диаскан" Сергею Зубину предъявили обвинение по делу о продаже сведений на 400 миллионов рублей. По данным следствия, Зубин незаконно получил конструкторскую документацию на приборы для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли.