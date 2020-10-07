Экс-топ-менеджеру "Транснефть – Диаскан" предъявили обвинение по делу о продаже сведений

Фото: diascan.transneft.ru

Бывшему топ-менеджеру "Транснефть – Диаскан" Сергею Зубину предъявлено обвинение по делу о продаже сведений на 400 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора – главному инженеру АО "Транснефть – Диаскан" Сергею Зубину в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ ("Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности")", – рассказала Петренко.

По данным следствия, во время работы в организации Зубин незаконно, без согласия собственника получил конструкторскую документацию на приборы для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли.

Специалисты отмечают, что затраты на разработки составили более 2 миллиардов рублей. В 2019 году Зубин уволился, а в 2020 году предложил знакомому предпринимателю приобрести часть документации за 400 миллионов рублей.

Преступление пресекли сотрудники СК РФ совместно с управлением "П" Службы экономической безопасности ФСБ России. Зубина задержали с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получения денег.

"Свою вину Зубин признает и раскаивается в содеянном", – добавила Петренко.

Ранее СК предъявил обвинение в растрате денег Промсвязьбанка 9 фигурантам уголовного дела. Следствие задержало пятерых человек из числа установленных соучастников преступления. Остальные фигуранты остаются в розыске.