СК предъявил обвинение в растрате денег Промсвязьбанка 9 фигурантам уголовного дела

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Следствие предъявило обвинение девяти фигурантам уголовного дела братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых в растрате Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата")", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам сотрудницы правоохранительных органов, следствие задержало пятерых человек из числа установленных соучастников преступления. Мера пресечения для них пока не определена. Остальные фигуранты остаются в розыске.

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей весной 2019 года. Тогда исковое заявление подало действующее руководство кредитной организации.

Позже стало известно, что бывшему владельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву предъявлено обвинение в растрате 102 миллиардов рублей. Позже он, как и его брат Дмитрий, были заочно арестованы.

