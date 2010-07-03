Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282,2 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. Активы арестованы по иску Промсвязьбанка, сообщает "Интерфакс".

Из материалов суда следует, что арест наложен на доли Ананьевых в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы.

Как уточнили в Промсвязьбанке, иск о взыскании убытков с лиц, которые контролировали банк до середины декабря 2017 года и заключали убыточные сделки, был направлен в суд 21 декабря 2018 года. "Поэтому заявление об аресте активов − следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу", − пояснили в пресс-службе банка.

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.

Позже Инвесторы Промсвязьбанка потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы получить возмещение денег, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний. 13 июня 2018 года активы были заблокированы. Однако в августе того же года суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро